Karaman'da Kaçak Silah Ticareti Yapan Bir Kişi Tutuklandı

Karaman'da silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, A.B. (26) isimli kişinin kaçak silah ticareti yaptığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Şüpheli şansın evine operasyon düzenleyen ekipler, zanlının evinde ve arabasında yapılan aramada, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 15 mermi ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - KARAMAN