Karaman'da Kaçak Kazı Operasyonu: 3 Gözaltı

Karaman'da tarihi eser bulmak amacıyla sit alanında kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen 3 kişi jandarma tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Madenşehri köyünde bulunan sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hemen harekete geçti. Söz konusu sit alanına giden ekipler B.B. (58), L.Y. (44) ve D.T. (54) isimli kişileri kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Haklarında yasal işlem yapılmak üzere şahıslar gözaltına alınırken, kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu. - KARAMAN