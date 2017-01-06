Karaman'da Kaçak Avlanan 155 Kişiye 170 Bin Lira Para Cezası

Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 2016 yılında kaçak av yaparken yakaladığı 155 kişiye 170 bin 380 lira para cezası kesti.



Karaman'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü başta olmak üzere il ve ilçe jandarma komutanlıkları, belgeli avcılar, avcı dernekleri ve köy muhtarlıklarının da desteği alınarak av koruma ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 2016 yılında yapılan av koruma ve kontrol çalışmaları neticesinde, il sınırları içerisinde 155 kişi hakkında "Av Kabahati Suç Tutanağı" düzenlenerek idari yaptırım kararları ve tazminat cezası uygulandı. Av kabahati suçundan dolayı toplam 170 bin 380 TL para cezası kesildi. Merkez Av Komisyonu kararına göre de avda kullanılması yasaklanan araç ve gereçler arasında yer alan 39 adet yarı otomatik ve otomatik tüfeğe el konuldu. Mülkiyeti kamuya geçirilmiş, 4 adet otomobil, 2 adet jeep ve 1 adet traktör olmak üzere 7 adet araca ise far ile av yapılmasından dolayı el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı alındı. Yetkililer ayrıca, Karaman Şube Müdürlüğü av koruma ekibinin 2017 yılında da kaçak avcılıkla mücadeleyi etkin ve hassasiyetle yürüterek denetimlere aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi. - KARAMAN