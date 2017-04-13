Karaman'da Jandarmadan Kaçak Kazıya Suçüstü

Karaman'da tarihi eser bulmak amacıyla sit alanında kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Akçaşehir beldesi Su Deposu mevkisinde bulunan sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarını alana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Saat 22.00 sıralarında sit alanına giden ekipler İ.Y. (55), M.A. (57) ve M.K. (43) isimli kişileri kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Şahısların kazıda kullandığı malzemeler ile 3 adet detektör ve 21 adet metal obje, 5 adet sikkeye el konuldu. Gözaltına alınan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KARAMAN