Karaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıdvan Ö. (22) yönetimindeki 70 ED 505 plakalı otomobil ile Abdullah D. (53) idaresindeki 70 HC 377 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Abdullah D.'nin kullandığı otomobil yan yattıktan sonra park halindeki çekicinin dorsesine çarparak durabildi. Otomobilden itfaiyenin yardımıyla hafif yaralı olarak çıkarılan Abdullah D., ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Diğer aracın sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazada her iki otomobilde de büyük çapta maddi hasar oluştu. Bir süre trafiğe kapanan yol, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.



Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KARAMAN