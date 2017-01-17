Karaman'da Gençlere Diksiyon Eğitimi

Karaman Gençlik Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu iş birliğiyle ücretsiz verilen diksiyon eğitimleri gençlerden yoğun ilgi görüyor.



Karaman'da diksiyon eğitim almak isteyen gençler, Gençlik Merkezi'nin Kişisel Gelişim Atölyesi bünyesinde eğitim verdiği diksiyon kurslarına gidiyor. Türkçe'nin güzelliğinin bilincine vararak daha güzel ve etkili konuşabilmek için eğitimlere gelen gençler, eğitmen Ezgi Ülkü eşliğinde kulağa hoş gelen, güzel bir Türkçe ile konuşmanın inceliklerini öğreniyor.



Eğitimlerin oldukça verimli geçtiğini belirten eğitmen Ezgi Ülkü, "Sosyal bir varlık olan insan büyük ya da küçük bir topluluk karşısında daima konuşmak durumundadır. Kendimizi daha iyi ifade edebilmek, başka kişilerce sevilerek dinlenmek isteriz. Bunun için de herkes tarafından anlaşılabilen, kulağa hoş gelen, güzel bir Türkçe ile konuşmamız gerekir. Türkçe'mizin güzelliğinin bilincine vararak daha güzel ve etkili konuşabilmek için Gençlik Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu işbirliği ile ücretsiz olarak açılan diksiyon kursumuzu gençlerimiz hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Toplam 64 saatten oluşan eğitimlerimizin sonunda ise kursiyerlerimiz sertifika sahibi olabilecek" diye konuştu.



Eğitimlere olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirten Ülkü, "Sürekli konuşarak, doğru nefes tekniklerini uygulayarak, tekerlemeler, vurgu ve tonlamaya uygun edebi metinler okuyarak, günlük yaşantımızda doğru bildiğimiz ancak yanlış kullandığımız kelimelerimizi, varsa ağız kullanımlarını düzelterek daha etkili bir konuşmaya sahip olabilirsiniz. Şu anda iki grup halinde verilen eğitimlerimiz de sınıflarımız 20 ile 30 kişi arasında değişmektedir. Hafta içi Perşembe ve Cuma günleri saat 17.00 ile 20.00 arası, hafta sonu ise Cumartesi ve Pazar günleri saat 10.00 ile 13.30 arası eğitimlerimiz devam ediyor. Mart ayında tekrarı açılacak eğitimlerimizin başvuruları başlamıştır" dedi. - KARAMAN