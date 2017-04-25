Karaman'da Fetö'nün Adliye Yapılanmasına Yönelik Dava Başladı

Karaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) adliye yapılmasına yönelik soruşturma kapsamında 22 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.



15 gün önce iddianamesi mahkemece kabul edilen ve aralarında zabıt katibi ile infaz koruma memurlarının bulunduğu FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik kişilerin yargılandığı davanın birinci duruşması başladı. Polis, duruşma öncesi Karaman Adliyesi çevresinde geniş güvenlik tedbiri aldı. 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın birinci duruşmasında 11'i tutuksuz, 11'i tutuklu toplam 22 sanık yargılanıyor. Duruşmada kimlik tespitinin ardından sanıkların savunmalarına geçildi. Sanıklar 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Yargılamanın 4 gün boyunca devam etmesi bekleniyor. - KARAMAN