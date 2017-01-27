Karaman'da FETÖ'den 14 kişi tutuklandı



KARAMAN'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan 29 kişiden, 5'i muvazzaf asker, 9'u polis memuru 14 kişi tutuklandı. Aralarında polis ve öğretmenlerin bulunduğu diğer 15 şüpheli de adliyeye sevk edildi.



Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında aralarında öğretmen, asker ve polis memurlarının bulunduğu 32 kişi hakkında örgütün 'ByLock' programını kullandıkları iddiasıyla yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine, geçen salı günü polis tarafından düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerden 5 asker ve 9 polis memuru, dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aralarında komiser, amir ve müdürlerin yer aldığı polis memuru ile öğretmenlerin bulunduğu 15 şüpheli de yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden biri adliyeye sevk edildiği sırada "Vatanın sahibi biziz. Vatanın hainleri belli" diye bağırdı. Hakkında yakama kararı bulunan 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.