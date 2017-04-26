Karaman'da Evrensel Markalaşma Konferansı

Karaman Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünce "Türkçenin Başkenti Karaman'da Evrensel Markalaşma" konulu konferans düzenlendi.



Türkçe İsim Enstitüsü Derneği (İSİMDER) Başkanı Mevlüt Kanber, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Konferans Salonu'nda, markanın, kurum ve kuruluşları ürettikleri mal ve hizmetleri farklılaştırmak için anlamlandırılan, logo ve benzeri şekillerle tasarlanarak çizilebilen ve yazılabilen, ses algısı ile ifade edilerek hatırlanabilen ticari unsur olduğunu belirtti.



Markalaşmayı bir iletişim kültürü olarak açıklayan Kanber, "Markalaşmaya çatıdan değil, temelden doğru stratejilerle evrensel marka ismi oluşturarak başlayın." tavsiyesinde bulundu.



Kanber, evrensel marka ismi oluşturmak konusunda ise marka isminin Türkçede ve tüm dillerde telaffuzu ve hatırlanabilirliği kolay, temsil ettiği ürünle özdeşleşen, diğer dillerde argo, müstehcen anlamlar taşımayan, diğer markalarla benzer isimler olmayacak şekilde ve internet ortamında domain (alan adları) ile uzantılarının tescile uygun olması gerektiğini ifade etti.