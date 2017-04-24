Karaman'da Engelli Birey ve Ailelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Konuşuldu

Karaman Kent Konseyi tarafından düzenlenen toplantıda engelli birey ve ailelerinin sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.



Kent Konseyi binasında gerçekleştirilen toplantıya, Kent Konseyi Başkanı Ali Konukseven, Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı İlknur Harani, Özel Eğitim ve Rehberlik Derneği Kurucusu Ayşe Aslan, Rehber Öğretmen Seda Tan ile engelli birey ve aileleri katıldı.



Toplantıda konuşan Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı İlknur Hanani, "Bu aileler son derece dramatik sorunlarla karşı karşıyalar. Hem insani hem vicdani hem de kurumsal kimliğimiz gereği engelli birey ve ailelerinin sorunlarına karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumluluk bilinciyle devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları olarak bu sorunları paylaşmak ve çözümüne katkı sağlamak amacı ile bir araya geldik. Bu noktada bizlere çalışmalarımızda destek veren başta Kent Konseyi Başkanı Ali Konukseven, olmak üzere, diğer kurum müdürlerimize ve tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Kent Konseyi Başkanı Ali Konukseven de, "Toplumun en dezavantajlı grubu olarak engelli birey ve ailelerinin sorunları hepimizin sorunlarıdır. Başta belediyemiz, il milli eğitim müdürlüğümüz ve devletimizin diğer ilgili tüm kurumları ile işbirliği içinde sorunları çözmeyi amaçlıyoruz. Engelli bireylerin anne ve babaları olarak ne tür zorluklarla karşı karşıya olduğunuzu kısmen biliyoruz. Sizleri dinlemek ve sorunlarınıza çözüm üretmek adına bu tür toplantıları çok önemsiyoruz. Yaşanan olumsuzluklar ve sorunların çözümü için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.



Toplantı gerekli fikir alışverişin yapılması ve çözüm önerilerinin konuşulmasıyla devam etti. - KARAMAN