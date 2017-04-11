Karaman'da Çok Sayıda Tarihi Eser Ele Geçirildi

Karaman'da jandarmanın bir evin bahçesinde yaptığı aramada 26 parça tarihi eser ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Sudurağı beldesinde F.A.'ya ait eve operasyon düzenledi. Evin bahçesinde arama yapan ekipler, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu tahmin edilen sütun tamburu, testi, sütun başlıkları gibi malzemelerden oluşan 26 parça eseri ele geçirdi. Ele geçirilen eserler Karaman Müze Müdürlüğü görevlileri eşliğinde bir kamyona yüklenerek Müze Müdürlüğüne götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN