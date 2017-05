Karaman'da 3 otomobil çarpıştı: 8 yaralı



KARAMAN'da 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.



Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Yeşilada Mahallesi Mut Caddesi'nde meydana geldi. Orhan Girgin (32) yönetimindeki 42 ECG 13 plakalı otomobil, iddiaya göre yolun sağına dönmek isteyen Ali Can (30) yönetimindeki 70 BA 169 plakalı otomobile arkadan çarpıp savrularak, karşı yönden gelen Ümmihan Çatak (25) yönetimindeki 42 SL 662 plakalı otomobile çarptı.



Kazada sürücüler Orhan Girgin, Ümmihan Çatak ve Ali Can ile Can'ın yanında bulunan Cennet Can (65), Fatma Can (35), Zeynep Sarıtoprak (32), Serra Sarıtoprak (6) ve Enes Sarıtoprak (5) yaralandı.



Yaralalar ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.