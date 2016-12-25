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Karaman, Ermenek, Hadim yazılı tabelalardan detaylar

Araçların geçiş ve yolda kalan tırların detayları Karaman'da 140 köy yolu ulaşıma kapandı



KARAMAN - 4 gündür aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle Karaman şehir merkezinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı, yükseklerde ise 2 metreyi geçti.



Karaman merkez ve ilçelere bağlı 140 köy yolu ulaşıma kapandı. Karaman'da 4 gündür aralıksız yağan kar, hayatı durdurma noktasına getirdi.



Karaman Belediyesine bağlı ekipler, kar kalınlığı 1 metreyi bulan şehir merkezinde kritik görülen cadde ve sokakları trafiğe açık tuta bilmek için 24 saat çalışıyor.



İl Özel İdaresi ekipleri de kardan kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için uğraşıyor. Şuana kadar 140 köye ulaşım hizmeti verilemiyor.



Karaman-Mersin, Karaman-Konya ve Karaman-Ereğli-Adana karayollarında zincirsiz hiç bir aracın geçmesine izin verilmiyor.



Karayolları ekipleri şehrin diğer illerle bağlantısının kesilmemesi için çalışmalarını sürdürüyor.