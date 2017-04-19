Karaman Belediyesi Sanayi Sitesini Asfaltlıyor

Karaman Belediyesi asfaltlama çalışmalarını Yeni Sanayi Sitesinde devam ediyor.



Yoğun geçen kış şartları ve yağışlar nedeniyle bozulan yollarda asfalt çalışmalarını sürdüren Karaman Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesindeki Organize Sanayi Caddesi'nde asfaltlama çalışması gerçekleştiriyor. Caddenin deforme olan eski asfaltını tamamen kaldıran ekipler, yerine çok daha kaliteli ve dayanıklı sıcak asfalt seriyor. Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, havaların düzelmesiyle birlikte asfalt çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini söyleyerek, "Asfalt ve yol yapım çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Bu yıl içerisinde 100 bin ton asfalt sermeyi hedefliyoruz. Önceliğimiz altyapısı tamamlanmış cadde ve sokaklar olmak üzere, yoğun kış şartlarından dolayı bozulan yolları asfaltlamak. Ekiplerimiz çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Şehrimizde asfaltlanmamış yer bırakmayacağız" dedi. - KARAMAN