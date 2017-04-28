Karaman Belediyesi Kaldırım ve Asfalt Çalışmalarını Sürdürüyor

Karaman Belediyesi, kaldırım çalışmalarını Osmangazi Mahallesi'nde devam ediyor.



Alt ve üst yapı çalışmalarına aralıksız devam eden Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Osmangazi Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Yıllar önce yapılan ve yıpranan kaldırımlar tamamen sökülerek yerine daha modern ve kaliteli kaldırımlar yapılıyor. Diğer yandan asfalt çalışmalarına Hürriyet Mahallesi'nde devam eden ekipler 1538. Sokak'ta sıcak asfalt çalışması yapıyor. Sokaktaki yol ekipler tarafından tamamen kazındı. Yerine daha uzun ömürlü ve kaliteli sıcak asfalt serimi yapılacak.



Çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, "Özellikle şehrin genelinde alt yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda hızlı bir şekilde üst yapı çalışmalarına başlıyoruz. Bu çalışma döneminde birçok noktada bu çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi. - KARAMAN