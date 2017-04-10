Karaman Belediyesi 2017 Yılında 100 Bin Ton Asfalt Sermeyi Hedefliyor

Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, havaların ısınmasıyla birlikte asfalt çalışmalarına başladı.



Karaman Belediyesi kentin farklı cadde ve sokaklarında yenileme çalışmaları yaparak daha modern ve kullanışlı yolları vatandaşların hizmetine sunuyor. Doğukışla Köprüsünde yol düzenleme çalışması başlatan ekipler, araçların daha sağlıklı bir şekilde köprü altından ve üstünden geçişlerini sağlamak için devlet hastanesine giden yolun bağlantı yollarını düzenledi.



Şehrin yollarının daha kaliteli bir görünüme sahip olması için çalışmalara devam edildiğini söyleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, "Şehrimizi cazibe merkezi haline getiren büyük projelerimizin yanı sıra asfalt çalışmalarımız da kaldığı yerden devam ediyor. Doğukışla köprüsünden Devlet Hastanesine giden güzergahta sürücülerin daha güvenli bir şekilde geçişlerini sağlamak için bağlantı yollarını tamamlıyoruz. Yine Larende Alt geçit projesi nedeniyle geçici olarak açmış olduğumuz yolda da asfalt çalışması gerçekleştirdik. Belirlenen program çerçevesinde ekiplerimiz asfaltlama ve yol yapım çalışmalarına sezon boyunca devam edecek. Bu yıl için hedefimiz en az 100 bin ton asfalt üretip ihtiyaç duyulan noktalara sermek. Yürüttüğümüz bu çalışmalarla birlikte standardı yüksek, kaliteli ve modern yolları vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı istiyoruz" dedi. - KARAMAN