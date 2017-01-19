Karaloğlu'ndan Türel'e "Hayırlı Olsun" Ziyareti

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i yeni hizmet binasındaki makamında ziyaret ederek, "hayırlı olsun" dileklerini iletti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, belediyenin yeni hizmet binasında Vali Karaloğlu'nu ağırladı.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türel, "Sizi ağırlamaktan büyük bir şeref duyuyoruz. Hizmetlerimizde bize vermiş olduğunuz destek bizim en büyük şansımızdan bir tanesi. Ben bunu her yerde söylüyorum, gıyabınızda ifade ediyorum. Bu yeni binamızın da inşallah sizlerin de destekleriyle hayırlı hizmetlere vesile olması bizim de en büyük temennimiz. Teşrifiniz için teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Karaloğlu da hizmet veren mekanların kalitesinin, hizmet edilen insanlara duyulan saygının bir göstergesi olduğunu ifade etti.



Antalya Büyükşehir Belediyesinin uyguladığı projeler ve vizyonuyla Türkiye'deki örnek belediyelerden biri olduğunu belirten Karaloğlu, şunları söyledi:



"Yeni hizmet binası ile parçalı hizmet binaları problemini de çözmüş oldunuz. Artık ana hizmet birimleri bu binada birleşmiş oldu. Bina gerçekten güzel olmuş. Özellikle sosyal mekanlar ve toplantı mekanları, sadece Büyükşehir Belediyesinin değil şehrin de ihtiyaçlarını çözecek nitelikte. Belki binanın hikayesi uzun ama nihayetinde bitmiş ve halkın hizmetine sunulmuş olması önemli. İnşallah bu mekanlarda halkımıza kaliteli hizmetler yapmayı Rabbim nasip etsin. Tekrar hayırlı olsun."



Ziyarette, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e el işlemeli sürahi hediye etti.