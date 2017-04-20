Karakurum Icbc Turkey Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı

Mayıs 2015 tarihinden bu yana Türkiye'de hizmet veren dünyanın en büyük bankası ICBC'nin, Türkiye'deki kuruluşu ICBC Turkey'de Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Kadir Karakurum atandı.



ICBC Turkey'den yapılan açıklamaya göre, çok yönlü finansal hizmetler sunan ICBC Turkey'in Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Karakurum'un atanması, bankanın Türk bankacılık sektörüne girişinden bu yana yapılan ilk genel müdür yardımcılığı ataması oldu.



Pazarlama ve satış, alternatif dağıtım kanalları, kart ve ödeme sistemleri, banka sigortacılığı, müşteri ilişkileri yönetimi ve kurumsal iletişimden sorumlu olacak Karakurum, 1993 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını aynı üniversitede İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Ana Bilim Dalında tamamladı. 1992-2013 yılları arasında özel sektörde ve bankalarda üst düzey yönetici pozisyonlarında görev aldı. 2014 yılında ICBC Turkey'in Bireysel Bankacılık kulvarını büyütme misyonuyla Bireysel Satış ve Pazarlama Bölüm Başkanı olarak göreve başlayan Kadir Karakurum, Perakende Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. 20 yılı aşkın deneyiminin 16 yılını Perakende Bankacılık alanında kazanan, çalıştığı kurumlarda yapılan bir çok ankette ekipleri tarafından en iyi yöneticilerden birisi seçilmesiyle de tanınan Kadir Karakurum evli ve bir çocuk babası.



(Fotoğraflı) - İstanbul