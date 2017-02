Karakurt Kaplıcaları Faaliyete Geçecek

Kırşehir'in sahip olduğu yeraltı kaynaklarının değerlendirilmesi için çalıştıklarını ifade eden Vali Necati Şentürk, Karakurt bölgesinde yeni ve kaliteli hizmet sunulacak bir tesis yapımı için İl Özel İdaresi aracılığıyla yapılan ihalenin sözleşmesini imzaladıklarını belirtti.



Sağlık turizmine kazandırılacak tesisin ilk adımının atıldığını bildiren Vali Necati Şentürk, "İnşallah bu bölgede Kırşehir'e yakışır, sağlık turizmi açısından örnek gösterilecek bir tesis yapımının ilk adımını atmış oluyoruz. Karakurt kaplıcaları hizmete açıldığında, bu tesis ilimizde hem sağlık turizminin gelişmesinin sağlayacak hem de bölgenin ekonomisine büyük katkılar sağlayacak. Hepimizin bildiği gibi Kırşehir termal kaplıca açısından oldukça zengin bir kaynağa sahip. Bizler de bu zenginliği değerlendirmek adına çalışmalar yürütmekteyiz. Bir halk müessesi olan kaplıcanın ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.



"Yap-işlet devret modeli ile proje hazırlandı"



Yapılacak olan tesis hakkında açıklamalarda bulunan Vali Necati Şentürk, şu sözlere yer verdi:



"Yeni yapılacak olan Karakurt Kaplıcası, yap-işlet-devret projesiyle hazırlandı. Şirket, kaplıcayı 25 yıl süreyle çalıştıracak, sonra yeniden İl Özel İdaresine devrecedek.



Kaliteli malzeme kullanılarak yapılacak otel 5 katlı ve 400 yataklı olacak. Modern bir otelde ne varsa bu kaplıcada da o imkanlar fazlasıyla olacak. Otelde verilen hizmetler her kesimden vatandaşımıza hitap edebilecek. Yazın kullanılabilecek açık yüzme havuzları da olacak. Kaplıcanın karşı tarafından bulunan Roma Hamamı'nın da otel ile birlikte hizmete açılmasını planlıyoruz. Projenin iki yılda tamamlanmasını hedefliyoruz."



Vali Necati Şentürk ve Karakurt Termalkent Turizm Geliştirme Kooperatifi yetkililerinin sözleşme imzaladığı törende, İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bektaş Aydoğan da hazır bulundu.



Kırşehir'in Karalar köyünde bulunan Karakurt Kaplıcası, Kırşehir'in yaklaşık olarak 16 kilometre batısında Karalar köyü sınırları içerisinde yer alan ve araştırmalara göre, Selçuklu hükümdarı Kılıçarslan tarafından 1135 yılında Selçuklu beylerinden Karakurtbaba adına yaptırıldığı sanılan ve 2013 yılı Şubat ayında kira sözleşmesi feshedilerek İl Özel İdaresi'ne devredilen Karakurt Kaplıcasının kapıları kaynatılarak, işletmeye son verilmişti. - KIRŞEHİR