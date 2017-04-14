Jandarma Karakolunda Yangın: 14 Asker Dumandan Etkilendi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Kamışlı Jandarma Karakolu'nda elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında, 14 asker dumandan etkilendi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 10 kilometre mesafede bulunan Kamışlı köyündeki jandarma karakolunda yangın çıktı. Karakol bahçesinde bulunan ve askerlerin kaldığı konteynerlerde elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında, dumandan etkilenen 14 asker ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Yangının kontrol altına alındığı, dumandan etkilenen askerlerin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.