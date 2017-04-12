Karakeçili Belediyesi Yeşillendirme Çalışmaları

Karakeçili Belediyesi ilçenin yeşillendirilmesi için ağaç dikimine başladı.



Yeşilevler ve Zafer Mahalleleri ile Kırşehir ve Şehit Alparslan Yazıcı caddelerinin ağaçlandırılması için 5 bin sedir çamın dikimine başlandı.



Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir kentin yeşil alan miktarı o şehrin medeniyet ölçüsünü gösteriyor. Biz de yeşil bir Karakeçili hayal ediyor, bunun için çalışıyoruz. Ağaçlandırma için uygun alanların ağaçla buluşması için gayret gösteriyoruz. Karakeçili için durmak yok hizmete devam edeceğiz." diye konuştu.