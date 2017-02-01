Karakaya'dan, Başkan Kumartaşlı'ya Ziyaret

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Karakaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'yı ziyaret etti.



Gerçekleşen ziyarette şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsmail Çınar'ın babası Mustafa Çınar ve İş Kurumu çalışanları da katıldı. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Karakaya, şehitlerin acısı çeken bütün aileler başsağlığı dileğinde bulunarak, acılarını paylaştıklarını ifade etti.



Başkan Kumartaşlı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR