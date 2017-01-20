Karakaş Atlantis'e Bir Haciz Şoku Daha

2013 yılında halka arz olan Karakaş Atlantis uzun süredir borçlarına yönelik banka ihtarları, yapılandırma ve haciz haberleriyle gündeme geliyor. BusinessHT'den Fırat Bora Taş'ın haberine göre son olarak şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamada Halkbank'tan sonra Denizbank tarafından da borçların tahsilatı kapsamında haciz işlemi başladığı bildirdi.

Karakaş Atlantis, 15 Ağustos'ta bankaların gönderdiği ihtarlar nedeniyle BDDK'ya şikayette bulunmuştu. O tarihte Burgan Bank, Şekerbank, Türkiye Finans, Vakıflar Bankası, ING Bank ve Albaraka Türk tarafından gönderilen ihtarlara noter üzerinden de itiraz eden şirket bu bankalardaki kredilerinin usülsüz olarak geri çağrıldığını söylemişti.

Eylül ayında Anadolubank da hesap kat ihtarı gönderdi.

59,5 MİLYON TL KREDİ GERİ ÇAĞRILDI

Sınırlı denetimden geçmiş 9 aylık mali tablolarına göre 30 Eylül 2016 tarihi itibariyle çeşitli finans kuruluşları tarafından hesap kat ihtarı çerçevesinde geri çağırılmış ve/veya vadesi geldiği halde ödenmemiş kredi anapara borçları toplamı 59,537,408 TL.

Şirket 2016 9 ay sonu itibariyle 163,1 milyon TL ciroya karşılık 40,3 milyon TL faaliyet karı ve 26,3 milyon TL net kar açıkladı. Aynı dönemde 90,5 milyon TL borçlanmaya karşılık 104,2 milyon TL borç ödemesi yapıldığı görülüyor.

Toplam finansal borç ise 93,8 milyon TL'si kısa vadeli ve 36,4 milyon TL'si uzun vadeli olmak üzere 130,2 milyon TL olup 125,4 milyon TL özkaynak bulunuyor. Bu rakamın 66,7 milyon TL'si ödenmiş sermaye kaleminde. Sermaye düzeltmesi farkı hesabında 31,2 milyon TL ve halka arz ihraç primi hesabında 28,8 milyon TL bulunuyor.

İKİ BANKA HACİZ BAŞLATTI

Takip eden açıklamalarda ise Akbank, Türkiye Finans Katılım Bankası ile borç yapılandırma protokolleri imzalanıp kredinin yapılandırıldığı ifade edilirken Denizbank'ın yanı sıra Halkbank haciz başlatmış durumda.

SPK CEZA VERDİ

Diğer taraftan şirket 30.09.2016 tarihli finansal raporlarını süresi içerisinde KAP'a bildirememesi nedeniyle SPK tarafından 26 bin 049 TL idari para cezasına çarptırılmıştı.

HALKA ARZDAN BU YANA DÜŞTÜ

3 Ağustos 2012'de hisse başına 2,55 TL fiyattan borsada işlem görmeye başlayan Atlantis Karakaş, bir sonraki hafta 2,57 TL'yi görerek bu seviyeyi tarihi zirvesi olarak kaydetti ve 2016 Kasım ayı sonu itibariyle 0,47 TL'ye kadar geriledi.