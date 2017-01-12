Karahisar Gençlik Merkezi "Çaya Geliyoruz" Projesini Hayata Geçirdi

Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Karahisar Gençlik Merkezi gönüllüleri başlattıkları "Çaya Geliyoruz" projesi ile evlere çay sohbetlerine katılmaya başladı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen Çaya Geliyoruz projesi ile gençlik merkezi çalışanları gönüllü gençleri evinde ziyaret ederek sıcak bir çay eşliğinde gönül bağını güçlendiriyor. Afyonkarahisar'da faaliyetlerine aralıksız devam eden Karahisar Gençlik Merkezi yeni projeleri ile gençlerle bir arada olmaya devam ediyor. Her fırsatta gönüllü gençlerle birlikte sosyal sorumluluk projesine imza atan Karahisar Gençlik Merkezi gönüllüleri bu kez de başlatılan proje ile 'Gönül ne çay ister ne çayhane, gönül sohbet ister çay bahane' diyerek akşamları merkezin faaliyetlere katılan öğrencilerin evlerine misafir olmaya başladı. - AFYONKARAHİSAR