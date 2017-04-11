Karagülün Kokusu Dünyaya Yayılıyor

RAUF MALTAŞ - Uluslararası bir parfüm firması, dünyada sadece Halfeti ilçesinde yetişen karagülün esansından ürettiği "Halfeti" isimli parfümü, farklı ülkelerde satışa sundu.



Kendine özgü görünümünü ve kokusunu yetiştiği topraktan alan, rengiyle yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören karagülün büyüleyici kokusundan, İngiltere merkezli parfüm markası Penhaligon's şirketi üretim yaptı.



İlçeye aralarında profesör ve eczacıların da bulunduğu bir bilim adamı heyeti gönderen firma, bölge halkından temin ettiği esanslardan üretilen parfümü, farklı ülkelerde piyasaya sürdü.



Dünyanın seçkin mağazalarında satışa çıkan parfümü üreten firmanın internet sitesinde yapılan bilgilendirmede de Halfeti ve ilçeye ilişkin tanıtıcı bilgilere yer veriliyor.



Tanıtımda "Siyah gül, Fırat Nehri kıyısındaki küçük Türk köyü Halfeti'de yetiştirilmektedir. Bu siyah ve gizemli güller, yetiştirildiği çevresel koşulların bir sonucu olarak son derece nadirdir." ifadeleri kullanılıyor.



Sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesinin "Sakin Şehir" ağına dahil edilen Halfeti'nin adının parfüm sayesinde daha da tanınması bekleniyor.



"Parfüm tuttu"



Cittaslow Halfeti Koordinatörü Nihat Özdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa süre önce piyasaya çıkan parfümün yoğun ilgi gördüğünü söyledi.



Papyonlu şişesi ve şık görünümüyle parfümün dikkat çektiğini aktaran Özdal, yurt dışındaki bazı havayolu firmalarının da uçuşlarında yolcularına Halfeti parfümü dağıttığını belirtti.



Karagülün, dizilerden romanlara kadar birçok yerde konu edildiğini hatırlatan Özdal, karagülün kültüre, sanata ve edebiyata girmiş seçkin bir gül olduğunu vurguladı.



Parfümün çok tutulduğunu dile getiren Özdal, "Dünyanın en önemli parfüm üreticisi İngiltere'deki bir marka, Halfeti'nin karagül esanslarını değerlendirerek Halfeti markasıyla dünyaya bir parfüm satışına başladı. Bu parfüm ciddi anlamda da tuttu. Halfeti ve karagül birbiriyle özdeşleşmiştir. Yine bu parfümün logosunda bizim Halfeti'nin karagülü kullanılıyor. Halfeti'nin karagülünün buradan bir ada ülkesi olan İngiltere'ye kadar uzanmış, böyle bir yolculuğu var. Şu an dünyada bazı saygın ülkelerde karagül kullanılıyor." diye konuştu.



Özellikle sosyal medyada parfümün çok ilgi gördüğünü kaydeden Özdal, "Şu an internet, sosyal paylaşım siteleri üzerinden veya bu kokuyla ve parfümlerle ilgili butiklerin paylaşımlarından gördüğümüz kadarıyla koku bayağı popüler. Zaten sosyal mecralarda da Brezilya, Şili, Ekvador'da veya Endonezya'da 'Halfeti karagül' diye sürekli trend topik oluyor bizim gülümüz. Ayrıca gülün oradaki toplumlarda ayrı bir kutsiyeti de var. Halfeti oralarda tabii bir simge olmuş durumda. Dolayısıyla bu parfümde oluşmuş bir markayı pazarlamayı başardı." değerlendirmesinde bulundu.



Parfümün, bu piyasadaki en pahalı ürünler arasında olduğunu ifade eden Özdal, 100 mililitrelik parfümün 164 avrodan satışa sunulduğunu sözlerine ekledi.