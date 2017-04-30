Karagözüm İki Gözüm

"KARAGÖZÜM İKİ GÖZÜM Çocuk Müzikali Karagöz, evin önünü ve sokağını kirleten karıncayı bulmak için yola çıkar. Karşısına çıkan Papağan Pagi ve Korkuluk Koki ona yardım edebilecek midir?

Karagözüm İki Gözüm

"KARAGÖZÜM İKİ GÖZÜM                                                                    Çocuk Müzikali                                                                                 Karagöz, evin önünü ve sokağını kirleten karıncayı bulmak için yola çıkar. Karşısına çıkan Papağan Pagi ve Korkuluk Koki ona yardım edebilecek midir? Yazan-Yöneten: Kutlay Akbal

Müzik: Cem Kervan

3-9 yaş izleyici için uygundur.

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Karagöz, evin önünü ve sokağını kirleten karıncayı bulmak için yola çıkar. Karşısına çıkan Papağan Pagi ve Korkuluk Koki ona yardım edebilecek midir?


Yaş Sınırı: 3-9 yaş arası seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir

3-9 yaş arası seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir


Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Nazım Hikmet Kültür Evi Salonu

Mekan Adresi : Yüzüncüyıl Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No: 7

Başlangıç Saati : 30.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 15: 00: 00

Kategori : Karagözüm İki Gözüm

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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