"KARAGÖZÜM İKİ GÖZÜM Çocuk Müzikali Karagöz, evin önünü ve sokağını kirleten karıncayı bulmak için yola çıkar. Karşısına çıkan Papağan Pagi ve Korkuluk Koki ona yardım edebilecek midir? Yazan-Yöneten: Kutlay Akbal



Müzik: Cem Kervan



3-9 yaş izleyici için uygundur.



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Karagöz, evin önünü ve sokağını kirleten karıncayı bulmak için yola çıkar. Karşısına çıkan Papağan Pagi ve Korkuluk Koki ona yardım edebilecek midir?





Yaş Sınırı: 3-9 yaş arası seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir



3-9 yaş arası seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir





Detaylar :



İl : Bursa



İlce : Nilüfer



Mekan : Nazım Hikmet Kültür Evi Salonu



Mekan Adresi : Yüzüncüyıl Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No: 7



Başlangıç Saati : 30.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 14: 00: 00



Kategori : Karagözüm İki Gözüm



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır