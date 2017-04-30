Karagözüm İki Gözüm
"KARAGÖZÜM İKİ GÖZÜM Çocuk Müzikali Karagöz, evin önünü ve sokağını kirleten karıncayı bulmak için yola çıkar. Karşısına çıkan Papağan Pagi ve Korkuluk Koki ona yardım edebilecek midir?
"KARAGÖZÜM İKİ GÖZÜM Çocuk Müzikali Karagöz, evin önünü ve sokağını kirleten karıncayı bulmak için yola çıkar. Karşısına çıkan Papağan Pagi ve Korkuluk Koki ona yardım edebilecek midir? Yazan-Yöneten: Kutlay Akbal
Müzik: Cem Kervan
3-9 yaş izleyici için uygundur.
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Karagöz, evin önünü ve sokağını kirleten karıncayı bulmak için yola çıkar. Karşısına çıkan Papağan Pagi ve Korkuluk Koki ona yardım edebilecek midir?
Yaş Sınırı: 3-9 yaş arası seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir
3-9 yaş arası seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Nazım Hikmet Kültür Evi Salonu
Mekan Adresi : Yüzüncüyıl Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No: 7
Başlangıç Saati : 30.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 14: 00: 00
Kategori : Karagözüm İki Gözüm
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır