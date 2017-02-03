Karagöz Zaman Yolculuğunda

Hacivat iş arayan Karagöz'ü Doktor Nümbütlüs'e yollar. Zaman Makinesi yapmakta olan Doktor Nümbütlüs Karagöz'ü yanında işe alır.



Doktor Nümbütlüs'ün olmadığı bir sırada Karagöz Zaman Makinesine biner ve düğmeleriyle oynarken kendini bir anda Taş Devri'nde bulur. Burada Dino'yla karşılaşan Karagöz korkarak kaçar. Yorgunluktan bir ağacın altında uyuyakalır. Onu gören Fred ve Barni Bambam'a Karagöz'ü uyandırmasını söyler. Uyanan Karagöz onlarla dost olur ve buraya nasıl geldiğini anlatırken yine zaman makinesinin düğmeleriyle oynar ve...



Bakalım Karagöz'ümüz zamanlar arasında yolculuktan sonra evine dönebilecek mi? Yoksa uzayda bir yerde takılıp kalacak mı?



İzleyelim...



ÇEVRE TASARIM : Figen ÇAKMAKOĞLU



KOSTÜM TASARIM : Güneş ÇAKMAKOĞLU



OYNAYANLAR



Usta : Hayali Ali Nihat



Gülşah ÇAKMAKOĞLU



Asal ÇAPAR