Karagöz ve Hacivat Eruhlu Çocuklara Mutluluk Götürdü

Siirt'in Eruh ilçesine kardeşlik elini uzatan Yıldırım Belediyesi, iki gün süren çocuk festivalinin ardından köylerde minik öğrencilere keyifli anlar yaşatıyor.



Anadolu'dan Balkanlara, Kafkaslardan Orta Doğu'ya kardeşlik ve dostluk köprüleri kuran Yıldırım Belediyesi, Eruh'ta 7'den 70'e herkesi tiyatrodan konserlere, söyleşilerden sanat atölyelerine kadar birçok faaliyetle buluşturuyor. 15 gün boyunca düzenlenecek programlar ilçe merkezinin ardından köylerde de sürüyor. Toplumun önemli değerlerinden Karagöz ve Hacivat, köy okullarında öğrencilerin yüzünü güldürdü. Cintepe İlkokulu'nda sahlenen gölge oyunu ve orta oyunu ile Cintepe ve Demiremek İlkokulu öğrencileri, Karagöz ve Hacivat ile tanıştı. Perdede düzenlenen gölge oyunlarının ardından çocukların arasına karışan oyuncular, miniklerin büyük ilgisiyle karşılaştı.



Çocuk şenliğinin ardından devam eden etkinliklerden dolayı duydukları mutluluğu dile getiren öğrenciler ve öğretmenler Yıldırım Belediyesi'ne teşekkür etti. Kültür ve sanat faaliyetleri tiyatrolar, masallar, sanat atölyeleri ile ilçe ve köy okullarında çocuklarla buluşmaya devam edecek. - BURSA