Karagöz Oyunu, Karşı Sanat Merkezi Küçük Salon'da!



Karagöz ve Hacivat'ın çeşitli konularda atıştığı "muhavere" bölümünden sonra, küşteri Meydannı'na bir Karadenizli tüccar gelir. Bu tüccar evvelden namını duyduğu Karagöz ile tanışmak istemektedir. Hacivat onu karşılar ve Karadenizli'nin Karagöz için getirdiği hediyeleri duyunca bundan nemalanmak için ona yardımcı olmaya çalışır. Karagöz daha sonra bu Karadenizli tüccar ile karşılaşır. Karadenizli tüccar, kendisini güldürmesi karşılığında Karagöz'e para, altın, zümrüt ve yakut verir. Bir süre sonra Karagöz, önce Karadenizli'yi, sonra da Hacivat'ı Küşteri Meydanı'ndan kovalar.