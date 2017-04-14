Karagöz Futbol Hakemi

Karagöz Futbol Hakemi, oyunu seyircisini bekliyor.

Karagöz Futbol Hakemi

Karagöz Futbol Hakemi, oyunu seyircisini bekliyor.

Çelebi mahalle takımını kalkındırmaya karar verir. Hacivat' a gelip mahalleliden bir futbol takımı kurmasını, amatör ligde oynayacaklarını söyler. Hacivat takımı mahalleliden kurar, Karagöz'ü de hakemliğe getirir. Karagöz'ün kararlarıyla ortalık karışır.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Bahçelievler

Mekan : 1001 Sanat

Mekan Adresi : Talatpaşa Cad. No: 26/1

Başlangıç Saati : 15.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 15: 00: 00

Kategori : Karagöz Futbol Hakemi

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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