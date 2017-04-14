Karagöz Futbol Hakemi
Karagöz Futbol Hakemi, oyunu seyircisini bekliyor.
Karagöz Futbol Hakemi, oyunu seyircisini bekliyor.
Çelebi mahalle takımını kalkındırmaya karar verir. Hacivat' a gelip mahalleliden bir futbol takımı kurmasını, amatör ligde oynayacaklarını söyler. Hacivat takımı mahalleliden kurar, Karagöz'ü de hakemliğe getirir. Karagöz'ün kararlarıyla ortalık karışır.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Bahçelievler
Mekan : 1001 Sanat
Mekan Adresi : Talatpaşa Cad. No: 26/1
Başlangıç Saati : 15.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 15: 00: 00
Kategori : Karagöz Futbol Hakemi
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io