Aile Eşliğinde İzleyebileceğiniz çok eğlenceli bir kukla gösterisi sizleri bekliyor.





Tür: Çocuk Oyunu





Yaş Sınırı: 4 yaş ve üzeri izleyicilerimiz için tavsiye edilir.





Web Sitesi: http://www.tiyatrotempo.com



4 yaş ve üzeri izleyicilerimiz için tavsiye edilir.





Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Tiyatro Tempo



Mekan Adresi : Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 114/C Maltepe/ANKARA



Başlangıç Saati : 30.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 14: 00: 00



Kategori : Karagöz Cadılar ve Hint Fakiri



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır