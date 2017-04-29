Karagöz Cadılar ve Hint Fakiri
Aile Eşliğinde İzleyebileceğiniz çok eğlenceli bir kukla gösterisi sizleri bekliyor.
Aile Eşliğinde İzleyebileceğiniz çok eğlenceli bir kukla gösterisi sizleri bekliyor.
Tür: Çocuk Oyunu
Yaş Sınırı: 4 yaş ve üzeri izleyicilerimiz için tavsiye edilir.
Web Sitesi: http://www.tiyatrotempo.com
4 yaş ve üzeri izleyicilerimiz için tavsiye edilir.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Tiyatro Tempo
Mekan Adresi : Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 114/C Maltepe/ANKARA
Başlangıç Saati : 30.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 14: 00: 00
Kategori : Karagöz Cadılar ve Hint Fakiri
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io