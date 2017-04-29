Karagöz Cadılar ve Hint Fakiri

Aile Eşliğinde İzleyebileceğiniz çok eğlenceli bir kukla gösterisi sizleri bekliyor.

Karagöz Cadılar ve Hint Fakiri

Aile Eşliğinde İzleyebileceğiniz çok eğlenceli bir kukla gösterisi sizleri bekliyor.


Tür: Çocuk Oyunu


Yaş Sınırı: 4 yaş ve üzeri izleyicilerimiz için tavsiye edilir.


Web Sitesi: http://www.tiyatrotempo.com

4 yaş ve üzeri izleyicilerimiz için tavsiye edilir.


Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Tiyatro Tempo

Mekan Adresi : Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 114/C Maltepe/ANKARA

Başlangıç Saati : 30.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 14: 00: 00

Kategori : Karagöz Cadılar ve Hint Fakiri

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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