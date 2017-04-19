Karafırtınalar: "Ne Kadar Cesur Bir Takım Olduğumuzu Gösterdik"

Manisasspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Samsunspor'a karşı 2 forvetle oynamak bizim ne kadar cesaretli olduğumuzu ve ne kadar öz güvenli bir takım olduğumuzu gösterir" dedi.



Manisasspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar 2-1 kazandıkları Samsunspor maçının ardından, "Altından daha değerli bir maç kazandık. Öncelikle oyuncularımı kutluyorum, hakikaten özel bir maç kazandılar. Bugün kazandığımız için çok mutluyum. Herkes tesadüf de diye bilir, başka şeyler de diyebilir. Biz kazandıktan sonra bütün maçları tesadüf olarak nitelendiriyorlar. Samsunspor, 8 haftadır kaybetmeyen ve bu ligin flaş bir takımı. Oyunu olgunlaştırarak oynuyorlar. Bunu bilerek geldik ve iki forvetle oynadık, önde bastık pozisyon vermedik, neticede geri düşmemize rağmen kazandık. Bu dönemde Samsunspor'a karşı 2 forvetle oynamak bizim ne kadar cesaretli olduğumuzu ve ne kadar öz güvenli bir takım olduğumuzu herkese bir daha gösterdik" diye konuştu. - SAMSUN