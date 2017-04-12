Karaer; "Sağlık-Sen Yıpranma Payının Takipçisidir"

Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, sağlık çalışanlarına yıpranma payı konusunun bürokratik engellere takıldığını ancak Sağlık-Sen'in konunun takipçisi olduğunu belirtti.



Yıpranma payının sağlık çalışanlarının en büyük beklentisi olduğunu kaydeden Sağlık-Sen Şube Başkanı Baki Karaer, "Yıpranma payının sonuna kadar takipçisiyiz. Bu konuda biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir söz aldık. Cumhurbaşkanımızın 77 milyonun huzurunda '5 yıl hizmeti olana 1 yıl yıpranma payı verilsin' şeklinde talimat vermesine rağmen bu konu hem süre olarak uzadı hem de arkasından 'nöbet tutanlara yıpranmaya payı' diye bizim esas talebimiz ve aldığımız sözden uzaklaştırılmaya çalışıldı. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bakanımıza da ifade ettik, asker, poliste olduğu gibi yıpranma payının bütün sağlık çalışanlarına verilmesi noktasındaki mücadelemizi sürdürüyoruz. Sözleşme masasından yıpranma payı 2016 yılı sonunda sonuçlandırılmalı dedik ama illa sonuçlanması gerekiyor diye içi boş bir yıpranma payı istemiyoruz. Onun için bu mücadelemizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.



Sivil, Milli Bir Anayasa Mutlaka Yapılmalı



Sağlık-Sen'in 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde büyük bir görevi yerine getirdiğine işaret eden Baki Karaer, darbelerin olmaması için darbe anayasasında parça parça değişiklik değil, sil baştan sivil bir milli anayasanın mutlaka yapılması gerektiğini belirterek; "Bu süreçte inşallah başkanlık sistemi ile alakalı da çalışmalar hızlandı. Ben umut ediyorum ki başkanlık sisteminin millete çok iyi anlatılarak önümüzdeki referandum sürecinde başkanlık sisteminin geçirilmesi gerektiğini ve bu sürece inşallah Memur-Sen ailesi olarak destek vereceğimizi ifade ediyorum" dedi. - AYDIN