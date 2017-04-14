Karaer; "Büyük ve Güçlü Bir Türkiye İçin 'Evet' Diyeceğiz"

Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, Sağlık-Sen'in birlik ve beraberliğin korunması noktasında önemli bir misyonu üstlendiğini belirterek; "Büyük ve güçlü bir Türkiye için 'Evet' diyeceğiz" dedi.



Türkiye'nin siyasi tarihinde ömrü bir ay bile sürmeyen hükümetlerin varlığına dikkat çeken Sağlık-Sen Şube Başkanı Baki Karaer, AK Parti iktidarının ülkede istikrar anlamında önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Ekonomik kazanımların, dış politikadaki etkinliğin bu istikrar döneminde sağlandığının altını çizen Karaer, bu istikrarın kalıcı olması, insanlara göre değişmemesi için yapılacak anayasa değişikliğinde 'evet' diyeceklerini belirterek; "Darbelere, darbecilere hep karşı çıktık. 28 Şubat'a da karşı çıktık. 17/25 yargı darbesine de karşı çıktık. 27 Nisan e muhtırasına karşı ortak akıl mitingleriyle, darbelere de darbecilere de dur dedik. 2010 yılındaki anayasa değişikliğini, siyasi ve sivil iradenin de anayasa değişikliği yapabilmesi açısından önemsedik, pakete toplu sözleşmeyi koydurduk,'toplu sözleşmeye de toplumsal sözleşmeye de evet' demiştik. Şimdi de ülkemiz, milletimiz, dünya mağdurları ve mazlumları adına evet, diyoruz. İstikrar, istikbal, geleceğimiz, ülkemiz için evet diyoruz" diye konuştu.



"Birlik ve beraberliğimiz için 'evet' diyeceğiz"



16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliliği halk oylamasına sayılı günler kalmasına rağmen Sağlık-Sen'in sahada çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydeden Karaer, Türkiye'nin birlik ve beraberliği için, istikrar için, büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin bu yükselişinin devamı için 'evet' diyeceklerini hatırlattı. "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ülkemizde istikrarı sağlayacak" diyen Karaer, sözlerine şöyle devam etti: "Karar verme süreçlerini hızlandıracak, yürütmenin yetkilerinin daha etkin kullanılmasını sağlayacak bir değişiklikten kimsenin korkmaması gerekiyor. 'Evet, demek dünya beşten büyüktür' iradesine sahip çıkmaktır. 'Evet' demek, yargı bağımsızlığının yasal güvence altına alınması demektir. 'Evet', demek gençlerimize güvenmektir. 'Evet' demek, cumhurbaşkanı seçemeyen Meclis, cumhurbaşkanı seçtirilmeyen meclise hayır demektir. 'Evet' demek, istikrar demektir. 'Evet' demek, istiklal ve istikbale sahip çıkmak demektir" - AYDIN