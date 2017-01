Karaer; "15 Temmuz'da Görev Yapan Sağlık Çalışanları Ödüllendirilmeli"

Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında görev yapan sağlık çalışanların da ödüllendirilmesi gerektiğini belirtti.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sağlık-Sen Şube Başkanı Baki Karaer, "Ülkemiz 15 Temmuz'da FETÖ ve işbirlikçilerinin hain darbe girişimine maruz kaldı ancak milletimizin demokrasiye, milli irade ve milli idareye sahip çıkması sonucu darbe girişimi başarısız oldu. Sağlık-Sen Genel Merkezimiz; bu kapsamda 15 Temmuz darbe akşamı başta 112 Acil Servis çalışanları olmak üzere, görev yapan sağlık çalışanlarının da ödüllendirilmesini istedi. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'na yazılan talep yazısında, darbeye karşı yapılan mücadeledeki takdir etme ve ödüllendirmenin emniyet mensuplarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini ifade ettik" dedi.



Darbe girişiminin yaşandığı gece şehit ve gazilere müdahale eden ve de takip eden günlerde görevli olsun olmasın görev yerini boş bırakmayan sağlık çalışanlarının darbe girişiminin başarısız olmasındaki başarısının da yadsınamayacağını kaydeden Karaer, "O gece meydanlara çıkan, tankın önüne dikilen, kendisini mermilere hedef yapan, canı pahasına sağlık hizmeti sunan herkes, bunu bir beklenti içinde yapmadı. Vatanı, milleti ve ülkesinin geleceği için yaptı. Darbenin başarısız olmasında vatansever emniyet ve silahlı kuvvetler mensuplarının payı görmezden gelinemez. Darbenin önlenmesinde önemli görevler üstlenen emniyet teşkilatının ödüllendirilmesi, takdir edilecek bir davranıştır. Ancak, kamu görevlileri arasında ayrımcılık yapılmamalı, emniyet görevlileri yaptıkları hizmetten dolayı ödüllendirilirken, bu takdir özellikle Ankara ve İstanbul'da görev yapan başta 112 çalışanları olmak üzere bütün sağlık çalışanlarından da esirgenmemelidir" şeklinde konuştu.



Baki Karaer, darbe teşebbüsünün olduğu gece şehit ve gazilere sağlık hizmeti sunumunda görev alan, darbe girişimi tekrarı endişesinin her an yaşandığı günlerde sağlık tesislerini boş bırakmayarak her türlü duruma karşı hazır bekleyen başta 112 Acil Servis çalışanları olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının da polisler gibi ödüllendirilmesinin hakkaniyetli bir davranış olacağını sözlerine ekledi. - AYDIN