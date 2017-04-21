Karael'den 'Ehil Usta' Açıklaması

Van Demirciler, Tornacılar ve Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Karael, iş yerine giden müşterinin mutlaka o iş yerinin ustalık belgesi ile meslek odasına kayıtlı olup olmadığına dikkat etmelerini istedi.



Açıklamalarda bulunan İdris Karael, benzin fiyatının yüksek oluşu ve zaman zaman gelen zamlardan dolayı vatandaşların LPG veya elektrikli araçlara yöneldiğini belirterek, "Şubat 2017 sonu yapılan tespitlerde, trafikte 11 milyon 438 bin 415 otomobil olduğunu ve bunların yüzde 39,1'i LPG'li olduğu kayıt altına alındı. Ülkemizde benzin fiyatlarının yüksek olması nedeniyle araç sahibi olmak isteyenlerin düşük maliyetli yakıt tüketen araçları tercih ettikleri bilinmektedir. Oto Sanayi Sitesindeki oto tamircisi olan üyelerimizle yaptığımız istişarede ve trafik kayıtlarına bakıldığı zaman, LPG araçlar ekonomik olması nedeniyle talepten dolayı ilk sırada yer alırken, ikinci sırada ise yüzde 33,9'u dizel yer almaktadır. Buna göre Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verilerine göre şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artarak 20 milyon 159 bin 183'ten 21 milyon 268 bin 879'a yükselmiştir. İstatistik verilerine göre, söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 38 bin 180 otomobil olduğu görülmektedir. Tabi ki yine araç alacak olanların LPG'den sonra tercihlerinin dizel çalışan araçlar olduğu görülmektedir. Oda başkanı olarak şunu ifade etmem gerekir. 50 bin veya 200 bin TL değerindeki aracınızı tamir ettiren müşterilerin, tüketici sorunlarının başında en çok şikayet konusu bilgisiz ve ehil olmayan ustaların müşteriye ve aracına verdiği zararlar geliyor. Hal böyle iken gerçek ustalarımız işsiz ve müşterisiz kalmak durumunda oluyor. Hiçbir belgesi, oda kaydı, iş yeri açış ruhsatı olmayan ve yetkisi bulunmayan kişilerin yanlış ve kusurlu yaptıkları işlerden dolayı kaliteli ustalarımız maalesef iş sıkıntısı yaşamaktadır. Özelikle iş yapmak için bir iş yerine giden müşterilerin mutlaka o iş yerinin ustalık belgesinin olup olmadığına, meslek odasına kayıtlı olup olmadığına dikkat etmelerini ve ondan sonra o iş yerinde işlerini yaptırmalarını tavsiye ederim. Kış sezonunu bitmesi ile birlikte araçlarının yaz bakımlarını ehil ustalara yaptırmalarını ve araçlarının kışlık lastikleri çıkartarak yakıttan tasarruf sağlamaları, yazlık veya mevsimlik lastiklerini değiştirmelerini temenni ederim" dedi. - VAN