Karadzic'i Ödüllendirmek, Hitler'i Ödüllendirmek Gibi"

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin İnzko, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) meclisinin, Radovan Karadzic, Momcilo Krajisnik ve Biljana Plavsic gibi Sırp savaş suçlularını ödüllendirmesine ilişkin, "Bu, Hitler'i ya da Pol Pot'u ödüllendirmek gibi." ifadesini kullandı.



Avusturyalı diplomat, ülkesindeki Standart gazetesine verdiği röportajda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik'in, entitenin bağımsızlığına ilişkin bir referandum düzenlenmesinden söz etmesini "kırmızı çizgileri aşmak" olarak nitelendiren İnzko, Dodik'in hukuk kurallarını da çiğnediğine ve 9 Ocak'ın "Sırp Cumhuriyeti Günü" olarak kutlanması için yaptığı referandumun ardından savcılığa ifade vermeye gitmediğine işaret etti.



Bir diğer kırmızı çizgi ihlalinin de Sırp Cumhuriyeti Meclisinin, daha önce savaş suçu ve soykırım gibi suçlardan hüküm giymiş Karadzic, Krajisnik ve Plavsic'e teşekkür belgesi takdim etmesi olduğunu vurgulayan İnzko, "Bu, Hitler'i ya da Pol Pot'u ödüllendirmek gibi." şeklinde konuştu.



İnzko, Sırp Cumhuriyeti Günü'ne ilişkin referandumu engellemek için Bonn yetkilerine başvurmamasını, uluslararası toplumun bu konuda kendisine destek olmamasına bağlayarak, öte yandan daha önce referandumun anayasaya aykırı olduğuna hükmeden Bosna Hersek Anayasa Mahkemesini yetkisiz göstermemek adına müdahale etmediğini savundu.



Zaman zaman uluslararası toplumun kendisini desteklememesinin eksikliğini hissettiğini belirten İnzko, "İyi bir maaş alıp elim kolum bağlı oturmaktansa aldığım maaşı reddedip istediğimi yapabilmeyi tercih ederdim. Mesela nefret söylemi, soykırımı inkar için bir yasa çıkarılmasını dayatabilirdim. Soykırımı inkar etmek bu ülkedeki insanların yaralarına tuz basmak gibidir. Savaşın anıları henüz çok taze." dedi.



Sırp Cumhuriyeti Meclisi tarafından, kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla geçen ekim ayında düzenlenen törende, Karadzic, Krajisnik ve Plavsic gibi Sırp savaş suçlularının da aralarında bulunduğu bazı isimlere katkılardan dolayı teşekkür belgesi verilmişti.



Halen cezaevinde bulunan Bosnalı Sırpların eski lideri Karadzic, Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) tarafından 40 yıl hapse mahkum edilirken, hakkında 20 yıl hapis cezası verilen Krajisnik 2013, 11 yıl hapse mahkum edilen Plavsic ise 2009 yılında serbest kalmıştı.