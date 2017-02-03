Karaduman'dan Müftüye Ziyaret

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman Zonguldak İl Müftüsü Rüstem Can'ı makamında ziyaret etti.



AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman ve beraberindekiler yeni göreve gelen Zonguldak İl Müftüsü Rüstem Can'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette konuşan AK Parti Merkez İlçe Başkanı metin Karaduman, "Bugün merkez ilçe teşkilatı olarak Zonguldak'ta yeni göreve başlayan il müftümüzü ziyarete geldik. Kendisine Zonguldak'ımıza hoş geldin diyoruz. Deneyim ve tecrübe sayın müftümüzde var. Zonguldak'ta bir önceki müftümüz zamanında yarım kalan projeler vardı. İnşallah sizinle beraber bu projeler devam edecek. Siyasi irade olarak bizler Zonguldak'a hizmet verebilmek adına mücadele ediyoruz. Ben tekrar sizlere yeni görevinizde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zonguldak İl Müftüsü Rüstem Can, "Nazik ziyaretinizden dolayı bende teşekkür ediyorum. Bizlerde bütün birimler olarak bir araya gelerek Zonguldak için ne yapılması gerekiyorsa sizlerin de desteğiyle elimizden geleni yapacağız biz buraya oturmaya gelmedik. Allah yardımcımız olsun" dedi. - ZONGULDAK