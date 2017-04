Karadenizlilerden Taşdelen'e Ziyaret

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Karadenizlilerle bir araya geldi. Rizeli ve Oflu vatandaşlar, makamında ziyaret ettikleri Taşdelen'e hizmetlerden ötürü teşekkür etti.



Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Taşdelen, son olarak Ankara Rizeliler Derneği ile Of ve Çevresi Kültür Sanat Dayanışma Derneği yetkilileriyle bir araya geldi. Ankara Rizeliler Derneği Başkanı İdris Kansızoğlu ve beraberindeki heyet, Taşdelen'e çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileterek, Çankaya'nın değişimini yakından izlediklerini belirtti.



Of ve Çevresi Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği Başkanı Fazlı Yüksel ve beraberindeki heyeti de kabul eden Taşdelen, belediyenin sivil toplum kuruluşları ile her türlü iş birliğine hazır olduğunu dile getirdi. Taşdelen, "İnsan odaklı hizmet anlayışımızda sivil toplum kuruluşları bizim için önemli. Ortaklaşa yapacağımız çalışmaların halkımıza daha faydalı inancını taşıyorum" dedi. - ANKARA