Karadenizli Balıkçılar Sezonu Buruk Kapatıyor
"Vira bismillah" diyerek sezona bereketli başlayan Karadenizli balıkçılar, elverişsiz hava şartları nedeniyle beklentilerini karşılayamadan teknelerini kıyıya demirleyecek.
"Vira bismillah" diyerek sezona bereketli başlayan Karadenizli balıkçılar, elverişsiz hava şartları nedeniyle beklentilerini karşılayamadan teknelerini kıyıya demirleyecek.
Kaynak: Dunya.com
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