Karadenizde Gemi Kazası

Karadeniz'de Rus savaşa gemisi ile canlı hayvan yüklü kargo gemisi çarpıştı.

Karadenizde Gemi Kazası

Karadeniz'de Rus savaşa gemisi ile canlı hayvan yüklü kargo gemisi çarpıştı.

Kaynak: Dunya.com

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