Karadenizbirlik'ten Çiftçiye 12,8 Milyon Lira Kredi

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Genel Müdürü Ünal Erarslan, 2017 yılı yağlı tohum ekilişlerine yönelik olarak üretici ortaklarına toplam 12 milyon 800 bin lira kredi sağladıklarını belirtti.



Erarslan, yaptığı yazılı açıklamada, üreticilerin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına ayni ve nakdi kredilerle destek olmaya devam ettiklerini bildirdi.



Ünal Erarslan, "2017 yılı yağlı tohum ekilişlerine yönelik olarak üretici ortaklarımıza üretim öncesi tarla hazırlığı için 5 milyon 800 bin lira tutarında nakdi kredi dağıtımı yaptık, başta tohum, zirai ilaç, küspe ve yağ olmak üzere yaklaşık 7 milyon lira değerinde de ayni katkı sağlayarak toplamda 12 milyon 800 bin lira tutarında kredi verdik. Bir üretici kuruluşu olan KARADENİZBİRLİK'in önceliği ürünü ve üreticiyi desteklemek olup, Birliğimiz yıllardır üreticilerimizin tarımsal faaliyetlerinin hızlandığı ve nakit ihtiyacının en yoğun olduğu bu dönemde ortaklarına uygun ödeme koşullarında hasat vadeli tarımsal girdi desteği sağlamaktadır." ifadesini kullandı.



Amaçlarının bölgede ayçiçeği üretimini artırmak olduğunu belirten Erarslan, ülkenin yağlı tohum ihtiyacının ithalatla değil yerli üretimle karşılanmasına destek sağlamak istediklerini kaydetti.