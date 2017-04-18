Karadeniz Yöresi Lezzetleri Yarıştı

RİZE'de Turizm Haftası kutlamaları kapsamında Karadeniz Yöresel Lezzet Yarışması düzenlendi. Yarışmada yemek kategorisinde başlangıç yemeği sayılan 'su böreği', tatlı kategorisinde ise 'sütlü mısır unu lehvası' birinci seçildi.



Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Rizem Kültür ve Turizm Derneği tarafından İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Karadeniz Yöresel Lezzet Yarışması'na, yemek ve tatlı kategorilerinde 19 kadın yarışmacı katıldı. Vali Erdoğan Bektaş,Belediye Başkanı Reşat Kasap, Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu ile Rizem Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ramazan Aydoğan'ın da izlediği yarışmanın jüri üyeliğini Dursun Canca, Ebru Camadanoğlu ve Semra Uyar yaptı. 19 kadın yarışmacının yemek ve tatlı kategorilerinde hazırladıkları lezzetler jürinin beğenisine sunuldu.



Yarışmada 'yemek' kategorisinde Kadriye Kulaksızoğlu'nun yaptığı ve başlangıç yemeği sayılan 'Su böreği' ile 'tatlı' kategorisinde Tuna Güzel'in hazırladığı 'Sütlü mısır unu helvası' birinci seçildi. Yarışmada dereceye girenlere yarım altın ile hafta sonu otel tatili hediye edildi.



- Rize