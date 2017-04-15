Karadeniz Müzikleri Bu Festivalde Buluşuyor

Forum Trabzon tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Karadeniz Müzikleri Festivali başladı. Festival kapsamında düzenlenecek olan en iyi yorum dalında ses yarışması için son başvuru 7 Mayıs 2017 tarihinde sona erecek.



Karadeniz insanının sıcaklığı ile renk katacağı festival, yeni seslerin buluşma noktası olacak. Sanatçı ve akademisyenlerden oluşan güçlü jüri üyeleri bu festivalde en iyi yorumlanan Karadeniz müziğini bulmak için bu büyülü ritme ayak uyduracak. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Resul Dindar da jüri koltuğunda oturacağı festivalin gala gecesinde sahneye çıkacak. Unutulmaz anların yaşanacağı akşamda Karadeniz Müzikleri Festivali kazananı, Dindar ile aynı sahneye çıkıp şarkı söyleme şansını da yakalayacak.



Gala gecesi 21 Mayıs'ta yapılacak olan Karadeniz Müzikleri Festivali'nde şarkılar, farklı enstrümanlar veya yorumlar ile seslendirilebilecek. Yarışmaya katılım için tek şart şarkıların Karadeniz yöresine ait olması.



Finalistler, Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuar Müdürü Doç. Dr. Abdullah Akat, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuar Müdürü Doç. Dr. Serhat Yener, TRT Trabzon Müdürlüğü Yayın Şefi ve Müzik Koroları Sorumlusu Mustafa Güler, Trabzon Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni ve Trabzon Filarmoni Orkestrası Şefi Osman Öksüz ön jüri değerlendirmesinden geçmek için yarışacak.



Eleme sonucu finale kalacak 10 yarışmacının listesi 16 Mayıs 2017 Pazar günü resmi internet sitesinde açıklanacak. Yarışmanın büyük finali, 21 Mayıs 2017 Pazar günü Forum Trabzon'da gerçekleşecek. Karadeniz Müzikleri Festivali birincisi 6 bin TL, ikincisi 4 bin TL, üçüncüsü 2 bin 500 TL'nin sahibi olacak. Gecede ayrıca finale kalan yarışmacılardan jürinin belirleyeceği bir isim Kazım Koyuncu Anma Özel Ödülü sahibi olacak.



Karadeniz Müzikleri Festivali'ne katılmak isteyenler ayrıntılı bilgiye, şartname ve başvuru formuna 'www.karadenizmuziklerifestivali.com' adresinden ulaşabilecek. - TRABZON