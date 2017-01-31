Karadeniz Kış

Trabzon Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Doğu Karadeniz'de çatı, tente, çardak ve balkon çökmelerinde fazlaca artış olabileceğini, bu nedenle güvenlik önlemi alınarak kar yükünü azaltmak gerektiğini bildirdi.



Trabzon AFAD Müdürlüğünün sosyal paylaşım sitesi Twitterden yapılan açıklamada, dik yamaçlarda çığ tehlikesinin oldukça yükseldiği vurgulanarak, can ve mal emniyeti nedeniyle tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.



Açıklamada, "Doğu Karadeniz'de çatı, tente, çardak ve balkon çökmelerinde fazlaca artış olabilir. Güvenlik önlemi alınarak kar yükünü azaltmak gerekiyor." uyarısına yer verildi.