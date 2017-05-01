Karadeniz Kırsal Turizmi İçin Yol Haritası Çizildi

Azdavay ilçesinde, Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm Programı Stratejik Plan Çalıştayı yapıldı.



Azdavay Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak ve Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in de açılış oturumuna katıldığı çalıştay dört gün sürdü.



Çalıştaya Küre Dağları Milli Parkı çevresinde sürdürülebilir kırsal turizm alanında çalışan işletme sahipleri, yerel yönetim ve kamu kurumlarından temsilciler, alan kılavuzları ve yerel sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra, Türkiye ve Ukrayna'da kırsal turizmde başarılı yöresel örgütlenmelerden temsilciler de katıldı.



Azdavay Kaymakamı Çakmak, çalıştayda yaptığı konuşmada, kalkınmanın sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel boyutlarıyla bütünsel bir yaklaşım gerektirdiğine dikkati çekerek, bu anlamda kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında süreklilik arz eden işbirlikleri kurulması gerektiğini kaydetti.



Belediye Başkanı Civelek de sürdürülebilir kırsal turizminin bölgenin refah seviyesini yükseltmek için kilit önemde olduğunun altını çizerek, etkili sonuçlar için paydaşlar arası işbirliğinin önemine belirtti.