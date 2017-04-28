Karadeniz'de Rus Savaş Gemisi ile Kargo Gemisi Çarpıştı

Rus savaş gemisiyle yük gemisi çarpıştı



Sarıyer Kilyos açıklarında bir Rus savaş gemisi canlı hayvan taşıyan gemiyle çarpıştı. Rus askerlerinin bazılarının kaybolduğu öğrenilirken, arama çalışmaları devam ediyor.



İstanbul Boğazı'nın 18 mil açığında Rus askeri istihbarat gemisi RS LİMAN ile MV YOUZARSİT isimli canlı hayvan taşıyan kuru yük gemisi ve çarpıştı.



TÜRK SAVAŞ GEMİSİ YOLA ÇIKTI



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Sahil Güvenlik Komutanlığı bölgeye gidip olaya müdahale ediyor. Alınan bilgiye göre canlı hayvan yüklü kargo gemisi çarpışmanın etkisiyle batmaya başladığı, mürettebatın tahliyesi için Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı gemilerin harekete geçtiği öğrenildi.Türk savaş gemisi olay yerine giderken böyle görüntülendi.



78 PERSONELİN TAMAMI KURTARILDI



Mürettebatın kurtarılması için olay yerine Kıyı Emniyetine ait tahlisiye botları ve römorkörler intikal etti. Türk kıyı emniyetinin denize atlayan 45 Rus askerini kurtardığı belirtiliyor. 15 Rus askerin kayıp olduğu iddia edilmişti. Ancak Rus Savunma Bakanlığı ise 78 personelin tamamının tahliye edildiğini duyurdu.



KAZANIN SEBEBİ YOĞUN SİS



Bölgede yoğun sis olduğu ve kazanın bu yüzden meydana geldiği belirtiliyor.



RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: GEMİNİN BATMA RİSKİ VAR



Rusya Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Filosu'na ait Liman isimli araştırma gemisi İstanbul Boğazı'nın 40 kilometre kuzeybatısında hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen Aşot-7 isimli bir başka gemiyle çarpıştı. Liman gemisinin mürettebatından kimsenin ölmediği ya da yaralanmadığı ancak geminin batma riski olduğu belirtildi.



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