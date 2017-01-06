Karadeniz'de Oluşan Akıntı Balık Fiyatlarını Arttırdı

Ordu'da hava şartlarının iyi gitmesine rağmen denizlerde oluşan akıntı balık fiyatlarını arttırdı.



Ordu'da hava şartlarının iyi seyretmesine rağmen denizde oluşan akıntılar balıkçıları olumsuz etkiliyor. Yaşanan akıntı sebebi ile azalan balıklar fiyatının ise artmasına sebep oluyor. Hemen hemen her gün fiyatı değişen hamsi 15 TL'den satılırken diğer balık türlerinde de gözle görülür artış yaşanıyor. Ordu'nun Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde balıkçılık yapan Ferhat Dönek, balık fiyatlarındaki artışın mevsim şartlarından çok denizlerde zaman zaman oluşan akıntılardan kaynaklandığını söyledi.



Bu sezon genel anlamda hamsinin az olduğunu yaşanan deniz akıntıları ve mevsim şartları ile balık piyasasının her gün değişebildiğine dikkat çeken Dönek, "Bugünlerde balık az çıkıyor. Hava şartlarının iyi gitmesine rağmen denizde zaman zaman yaşanan akıntı problemi ile karşı karşıyayız. Bu sebeple balıklarda azalma yaşandı ve bu durum fiyatları arttırdı. Bugün Ordu'da balık fiyatları hamsi 15, mezgit 15, istavrit 15, sargan 15, kefal 10, levrek ve çupra 25, somon ise 17 TL'den şekillendi" dedi. - ORDU