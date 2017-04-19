Karadeniz'de Kuru Yük Gemisi Battı

Rusya'dan Türkiye'ye giden kuru yük gemisinin 12 kişilik mürettebatıyla Karadeniz'de battığı bildirildi.



Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Rostov kentinden Türkiye'ye tahıl taşıyan "Geroy Arsenala" adlı kuru yük gemisi, Karadeniz'de Kırım'ın yaklaşık 27 kilometre açığında battı.



Kerç Boğazı yakınında batan gemide, 9'u Ukrayna, 2'si Rusya ve biri Gürcistan vatandaşı olmak üzere 12 denizcinin bulunduğu belirtildi.



Arama kurtarma çalışmaları kapsamında, bir denizcinin kurtarıldığı, 4'ünün yerinin tespit edildiği, 7'sinin ise kayıp olduğu bildirildi.



Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Servisinin açıklamasında, Panama bandıralı geminin bir Türk şirketine ait olduğu kaydedildi.